Mercoledì 8 maggio, alle 18, presso il Ristoro Dracula di via del Popolo 54, si terrà la presentazione del libro di poesie “Non avevo capito” di Pinuccia Mazzola. L’incontro sarà moderato da Stefania Martinico, con letture dell’attrice Katia La Galante. Scrittrice e poetessa, Pinuccia Mazzola esplora con la sua scrittura il mondo rarefatto eppure solidissimo dei sentimenti individuali nei quali si specchia il dolore e lo smarrimento di ogni persona; scrittura personalissima e insieme universale che non potrà che colpire ogni lettore. L’assenza, la mancanza, ma anche l’eterna presenza e la speranza che ravviva ogni istante della vita. Alla presentazione seguirà un aperitivo che sarà occasione per un confronto diretto con l’autrice. Per contatti: 333 5206282

L’articolo Pinuccia Mazzola presenta il suo libro “Non avevo capito” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com