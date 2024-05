Sampdoria, Pirlo: “Obiettivo minimo raggiunto, ora non ci poniamo limiti e giocheremo per la Serie A”

Genova. “Era l’obiettivo minimo, raggiunto dopo una stagione non facile. Siamo partiti dal ritiro con l’obiettivo di andare a giocarci queste partite, il torneo non è ancora finito e abbiamo la possibilità di guadaganre una posizione. Vincere a Catanzaro cambierebbe tanto, ci permetterebbe di giocare in casa e avere due risultati a favore”. Sono le prime parole di Andrea Pirlo dopo la certezza di aver raggiunto matematicamente i playoff viste le combinazioni dei risultati delle altre squadre.

Una giornata speciale sin da prima del fischio d’inizio con l’omaggio a Eriksson, ma non solo: “Ci ha fatto un enorme piacere. Oggi lo stadio è stato incredibile, siamo contenti di avergli regalato questa soddisfazione. All’arrivo del pullman c’erano duemila persone a sostenerci. Anche i giocatori lo hanno sentito giocando un primo tempo intenso”.

