Sport, la Liguria regolamenta il riconoscimento delle “Palestre della salute”

Liguria. Via libera, su proposta dell’assessore allo Sport, al disegno di legge per regolamentare il riconoscimento in Liguria delle “Palestre della Salute”, strutture idonee a ricevere e supportare coloro per i quali sia necessario, sulla base di apposita prescrizione medica, lo svolgimento di attività fisica in maniera costante e programmata.

Il provvedimento vuole garantire ambienti qualificati e adatti ad accogliere soggetti in fase post riabilitativa o con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (ad esempio, cardiopatici, diabetici e nefropatici), per i quali siano stati prescritti dal medico specialista programmi di esercizio fisico da eseguire con l’assistenza di professionisti specificamente formati in grado di indirizzarne la corretta esecuzione, anche per contrastare i rischi dovuti alla sedentarietà. La proposta normativa ottempera alle disposizioni contenute nel nuovo “Ordinamento sportivo” che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza a determinare i requisiti di queste strutture.

