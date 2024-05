Albenga 2024, Podio e il centrodestra: “Sindaco e Partito Democratico fomentano l’odio verso le istituzioni. Questa non è campagna elettorale”

Albenga. “Il sindaco e il Partito Democratico di Albenga hanno innescato una pericolosa spirale di istigazione all’odio verso i rappresentanti delle istituzioni democraticamente eletti. Questo atteggiamento spregiudicato si pone in totale contrasto con lo spirito di una campagna elettorale”. Lo dichiarano il candidato sindaco Nicola Podio e il centrodestra albenganese.

“Ci domandiamo – spiegano – come si possa cadere così in basso e arrivare ad etichettare pubblicamente come ‘nemico’ il presidente di una Regione, senza considerare che il Comune di Albenga deve costantemente collaborare con questo ente nell’interesse dei cittadini albenganesi. Eppure, solo qualche mese il Partito Democratico si è seduto al tavolo con il ‘nemico’ per spartirsi le poltrone in Provincia e ottenere la vice presidenza. In quel caso Toti andava bene, anzi, benissimo. Il PD e il sindaco Tomatis usano due pesi e due misure a seconda della convenienza del momento. Questa è follia politica dettata da pure ragioni di pura propaganda elettorale. Questa non è campagna elettorale”.

» leggi tutto su www.ivg.it