Arresti e muri imbrattati, i Rossoverdi: “Per chi ci governa più grave la vernice che le manganellate e i taser”

Genova. “È stato un weekend pessimo, per Genova: otto persone sono state arrestate davanti all’Ex latteria occupata in stradone Sant’Agostino, con una reazione spropositata da parte delle forze dell’ordine. C’è stata quindi una manifestazione con centinaia di persone, i muri del Comune sono stati imbrattati e questa vernice, per chi ci governa, sembra più grave di tutto il resto: più grave delle manganellate, più dei taser, più della violenza sproporzionata”.

A dichiararlo la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia, la consigliera comunale “Rossoverde” Francesca Ghio, la consigliera municipale “Rossoverde” Francesca Coppola (Centro Est) e il consigliere municipale “Rossoverde” Lorenzo Garzarelli (Levante).

“Scrivere sui muri non è una risposta politica costruttiva ma servirebbe l’onestà intellettuale di riconoscere che i muri non sono stati imbrattati a caso: sono imbrattati perché simbolo delle istituzioni che poche ore prima hanno picchiato e arrestato. Non si va lontano con assenza di dialogo, repressione e violenza”

» leggi tutto su www.genova24.it