Asl-4: fibromialgia, open day del centro medicina del dolore

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

«La fibromialgia è una patologia cronica non ancora riconosciuta, caratterizzata da dolore diffuso, rigidità muscolare, disturbi del sonno e stanchezza tali da compromettere in alcuni casi lo svolgimento delle più comuni attività quotidiane. Esiste però un percorso per la diagnosi e il nostro Centro ha sviluppato e reso esecutivo un programma con approccio bio-psico-sociale dedicato a questa patologia»: a spiegarlo è la dottoressa Monica Bonfiglio, direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione dell’Asl 4, a cui afferisce il Centro di Medicina del Dolore di Sestri Levante che segue circa un centinaio di pazienti affetti da fibromialgia.

» leggi tutto su www.levantenews.it