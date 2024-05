Calcio/ Cogornese, il 18 maggio grande festa per i 60 anni

Dall’Usd Cogornese 1964

Hai avuto il piacere di indossare o sostenere la maglia della Usd Cogornese 1964? Allora abbiamo una comunicazione per te: sabato 18 maggio, in collaborazione con l’Accademia della ciappa e dei testaieu, celebreremo il nostro 60esimo anno dalla fondazione, un evento nel quale attenderemo tutti coloro i quali hanno fatto parte di questo lungo e straordinario viaggio che ha avuto inizio nell’ estate del 1964. Ci vedremo a Cogorno nell’Area Belvedere, dove verrà disputato un mini torneo nel campetto a 5 tra le varie epoche calcistiche e allestito un incontro enogastronomico. Un traguardo significativo che avremo il piacere di condividere con chi ha fatto la storia della nostra società sperando che il nostro invito coinvolga più “ex atleti ” possibili. Se hai giocato nella Cogo unisciti a noi per una serata speciale!

