Calcio/ Samp, non c’è pace per Pedrola: lesione al bicipite femorale

Dall’U.C.Sampdoria

Archiviato il successo sulla Reggiana e il conseguente matematico accesso ai playoff, la Sampdoria ha ripreso immediatamente i lavori a Bogliasco in vista dell’ultima giornata della regular season in programma venerdì sera a Catanzaro (ore 20.30). Scarico per i blucerchiati maggiormente impiegati con i granata; seduta tra atletica e mini partitelle sul campo principale del “Mugnaini” per il resto del gruppo, in cui hanno regolarmente lavorato Antonio Barreca e Ronaldo Vieira. Differenziati per Stefano Girelli e Nicola Murru.

