Camogli: Sagra del pesce, è arrivata la maxi padella

A Camogli ha fatto il suo ingresso la maxi padella utilizzata per la Sagra del pesce, la cui 72ª edizione si svolgerà domenica 12 maggio. Molti non sanno che arriva da Sala Baganza, dove è tenuta in deposito. Dopo un viaggio di circa tre ore come trasporto speciale ed una sosta al Migliaro per permettere alla polizia locale di gestire il traffico veicolare, è giunta in Calata Prospero Castelletto. Impresa non facile per via della stazza del mezzo e dei passaggi stretti. Alla guida Maurizio Ramunno della Ditta “Il Parmense”.

Il primo passo è stato il trasporto in piazza Colombo del manico che funge da camino (lunghezza 5,5 metri; peso 3 quintali), poi la maxi padella in acciaio inossidabile (26 quintali di peso; diametro di 3,85 metri) è stata con cura posizionata su un’imbarcazione e trasportata fino alla struttura di tubi montata nelle acque del porto davanti a piazza Colombo. Lì dopo l’aggancio con le catene, il sollevamento a braccia fino all’altezza voluta.

