Chiavari: Salvatore Garzarelli all’Ecomomica con “I parti della mia vita”

“I parti della mia vita” La medicina delle donne Chiavari, Società Economica, Via Ravaschieri 15 Venerdì 10 maggio ore 17 Il processo di cambiamento dello sguardo sulla maternità è così profondo che in superficie si colgono solo gli aspetti più facilmente polarizzanti: il tema del desiderio, del corpo, del consenso, del coinvolgimento emotivo e della scelta, rispetto al diventare madri, restano ai margini. Resta solo il “pro” e il “contro”, il “sì” o il “no”: e così si perde la parte migliore. Quella destinata a durare oltre gli schieramenti. Quella che dice le complessità, le sfumature. Quella più difficile da spiegare. Ha provato a farlo Salvatore Garzarelli, che è stato Direttore della Divisione di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali San Pio di Vasto e San Paolo di Savona; più volte volontario in Africa, negli ultimi otto anni ha curato per Medici in Africa tre missioni in Senegal e quattro in Madagascar, e ha lavorato in Camerun con il gruppo ASCA, Associazione Savona nel Cuore dell’Africa. Salvatore Garzarelli ha pubblicato per Il canneto “I parti della mia vita”, un libro che, con voce talvolta ironica e nutrita da empatia, ma sempre sostenuta da dati e studi scientifici, racconta una lunga serie di nascite e ne coglie temi potenzialmente decisivi per dare corpo ad uno sguardo nuovo; ne scaturisce un’immagine di assistenza ostetrica finalmente affrancata da eccessiva medicalizzazione e rigidità di protocolli, comprensiva di ciò che la donna desidera, vive e sente, rispettosa di ogni scelta consapevole e supportata nei suoi passaggi più delicati da un servizio sanitario diffuso, territoriale, di prossimità. Il Coordinamento del Levante di UDI – Unione Donne in Italia – insieme ad Associazione Italiana Donne Medico del Tigullio, Associazione Medici in Africa e ai volontari della missione di Maigaro in Repubblica Centrafricana vogliono offrire l’opportunità di un incontro profondo su tutti questi temi; per questo hanno invitato Salvatore Garzarelli a presentare il suo libro a Chiavari.

