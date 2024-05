Corteo contro l’arresto degli antagonisti, Palazzo Tursi sfregiato dalle scritte

Genova. La facciata di palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, è stata ricoperta dalle scritte, in gran parte insulti e minacci al sindaco Marco Bucci, nel corso del corteo organizzato nel pomeriggio di domenica in solidarietà degli otto antagonisti arrestati nella notte tra venerdì e sabato davanti all’ex Latteria occupata di stradone Sant’Agostino dopo un controllo dei carabinieri degenerato in tafferugli.

I marmi dell’edificio sono stati sfregiati da vernice spray colorata in più parti. “Colpita” anche la gradinata d’ingresso, alcune colonne e l’edificio antistante, il cosidetto “palazzo delle Torrette”.

