Non mancano e arrivano anche a CdS le preoccupazioni di quei residenti che stanno facendo i conti con la chiusura della Strada provinciale 16 nel comune di Vezzano Ligure in località Beverone, nei pressi dell’intersezione con Via del Monte, scattata per il movimento franoso verificatosi il 2 maggio. Lo scorso fine settimana è stata effettuata un’indagine geologica e stamani si è tenuta una riunione tra Comune di Vezzano e funzionari della Provincia, ente titolare dell’arteria. “Ci è stato comunicato, cosa confortante, che il danno lungo la Sp16 – dove ogni anno viene giù un pezzo: evidentemente c’è una fragilità complessiva del fronte – è minore rispetto a quello che inizialmente si pensava, ma comunque c’è molto materiale da smaltire – spiega a CdS il sindaco Massimo Bertoni -. Prima andrà smaltito quello ligneo, poi la roccia. Ci è stato detto che dovrebbero esserci le risorse per realizzare un intervento che prevede il posizionamento di geostuoie sulla parete, che potrebbe avvenire entro la fine del mese e consentirebbe la riapertura completa della strada. Mentre tra una settimana, valutato quanto è il materiale da rimuovere e come portarlo via, si dovrebbe capire se sarà possibile procedere con un’apertura a senso unico alternato. La Provincia farà una trattativa privata, come consentito dall’ammontare dell’intervento, cercando una ditta pronta a intervenire subito”. Intanto la situazione di disagio, spiega il primo cittadino, si allarga anche ad altre arterie, quai le vie Bottagna e Stazione, dove va a dirigersi parte del traffico veicolare. “Ci rendiamo conto anche da queste situazioni che sarà necessario fare qualcosa anche su queste piccole arterie”, osserva Bertoni.

L’articolo Disagi per chiusura Sp16, tra una settimana possibile ok a senso unico alternato proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com