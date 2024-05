Genova. Un tifoso rossoblù di circa 30 anni è stato picchiato e poi accoltellato a un braccio mentre pranzava in un bar di via Oberdan a Nervi. L’uomo è stato colpito da 4 tifosi blucerchiati che poi per accoltellarlo potrebbero aver utilizzato una posata presente sul tavolo.

Il tifoso è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. I quattro tifosi sono stati fermati dai poliziotti delle volanti e portato in Questura.

» leggi tutto su www.genova24.it