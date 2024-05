Torino. Al grido “girls powers” le Pirates Female sono scese in campo domenica scorsa per il bowl 2 in quel di Torino nella “casa” dei Minotauri.

La domenica era di quelle ostiche per le ragazze in “blue electric” ma lanciato il guanto di sfida eccole pronte ad incrociare le flag contro le forti rivali delle Scorpions Varese in gara 1, che riusciranno a contrastare l’arrembaggio delle liguri e vincere in match con un perentorio 0-44.

