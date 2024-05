Giochi senza Barriere in Liguria: il 9 e 10 maggio “Insieme si può”

Liguria. Tanti eventi educativi e ludici aperti a tutti, disabili e non, con la straordinaria novità di una maratona inclusiva per quelle che si annunciano come “Due fantastiche giornate dedicate alla disabilità e all’inclusione sportiva”.

È questo il sottotitolo di Giochi senza Barriere, la manifestazione organizzata da ASD Dinamic Gym che giovedì 9 e venerdì 10 maggio, in un luogo carico di significato come la Radura della Memoria di via Porro, a Certosa, farà partecipare ragazze e ragazzi fragili e con disabilità a tantissime attività mirate alla loro inclusione sportiva e sociale.

