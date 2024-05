Il calvario di Reca è terminato: “I sei mesi più difficili della mia carriera, ora la partita più importante”

Centosettantacinque giorni dopo Arkadiusz Reca è tornato a vestire da titolare la maglia dello Spezia, oltre cinque mesi dopo l’infortunio che di fatto lo ha negato a mister Luca D’Angelo per tutto il suo percorso sulla panchina delle Aquile. Un ritorno importantissimo per i bianchi, coronato con un gol fondamentale siglato dal polacco. “È stata la metà di anno più difficile della mia carriera, quindi il ritorno in campo con gol di ieri mi rende ancora più felice”, spiega l’esterno su Instagram. “Ma ora abbiamo davanti a noi la partita più importante della stagione e siamo concentrati solo su questo”, conclude.

In campo per oltre un’ora, il difensore si candida ad un ruolo da protagonista anche per la partita di venerdì contro il Venezia, l’ultima occasione per lo Spezia per raggiungere la salvezza diretta.

