“Il nemico alle porte” con foto di Toti sulla pagina di una lista di Riccardo Tomatis, Cavo e Bozzano: “Attacco alle istituzioni democratiche”

Albenga. Si intitola “Il nemico alle porte” e ha come immagine principale una foto in primissimo piano del presidente della Regione Liguria il post che ha scatenato l’ultima querelle tra la Lista Toti e “Insieme per il futuro”, una delle tre liste che sostiene la candidatura di Riccardo Tomatis a sindaco di Albenga.

Il post, di poche ore fa, si propone di porre l’accento sui “danni che la Regione arreca ad Albenga” e fa l’elenco di quelle che, secondo la lista che sostiene Tomatis, sono state le ricadute negative dell’azione dell’amministrazione regionale sul territorio ingauno.

» leggi tutto su www.ivg.it