La Dc si ritrova al San Marco e si prepara ad amministrative ed europee

Incontro conviviale al Bagno San Marco di Fiumaretta promosso nei giorni scorsi dalla Democrazia Cristiana. Tra gli ospiti il segretario nazionale vicario Giampiero Samorì, l’ex presidente del Consiglio regionale Rosario Monteleone, il consigliere comunale spezzino Domenico Zito, che ha costituito di recente il gruppo consigliare Dc a Palazzo civico, l’ex senatore Luigi Grillo, candidato alle elezioni europee per Forza Italia, e ancora i candidati sindaci del partito Valter Ferretti Incerti, che corre a Bolano, e Claudio Ghirardi, Sesta Godano. Ha aperto i lavori Loriano Isolabella, storico volto della Dc locale e attualmente consigliere comunale a Carro. Tra i temi le elezioni europee, alle quali la Dc, ha sottolineato Isolabella, “non sarà presente con un proprio simbolo alla competizione delle elezioni europee, ma darà il suo appoggio al Partito Popolare Europeo, del quale si dichiara fondatrice, e ai candidati che sono espressione dei valori rappresentati dal partito di Sturzo e De Gasperi”. E Samorì “ha riportato nel suo intervento i contenuti sociali, economico e culturali della tradizione Dc con un approfondimento delle tematiche giustizia, sanità ed equità fiscale”, spiega una nota della forza politica. Il segretario, guardando a “i grandi interventi del passato sul piano socialità e solidarietà umana: la sanità gratuita a tutti, il piano casa Fanfani, nonché una crescita della nostra economia che ha consentito di annoverare il nostro Paese tra le prime sette potenze economiche del mondo”, ha osservato che “questi grandi progetti vanno riproposti in una dimensione contemporanea dove lo Stato torna ad essere il regolatore dei termini del nostro sviluppo sociale”. Monteleone ha annunciato la sua volontà di riattivare il suo impegno politico dopo la pausa dovuta a ragioni di salute, e Grillo ha ribadito “di ritenersi sempre un democristiano nella rappresentazione e difesa dei suoi ideali”, delineando la sua candidatura alle europee quale “unicamente legata ad uno spirito di servizio, per un richiamo degli elettori alle urne a scegliere per l’Italia rappresentanti qualificati per dare maggiore forza alle istanze del nostro Paese”.

