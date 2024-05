La Spezia ha un nuovo questore, Salvo: “Assumo incarico con entusiasmo. Investirò tutte le mie energie su ciò che si può migliorare”

Un territorio da riscoprire, intercettarne le esigenze e una questura che deve dialogare con la comunità. Da qui partirà il percorso del nuovo questore della Spezia Sebastiano Salvo, in arrivo dopo l’incarico di Pisa. Questa mattina si è presentato alla stampa locale nella sala conferenze del palazzo di Viale Italia.

Tanti i temi affrontati tra questi l’arrivo anche in una città molto diversa rispetto a Pisa, che conta tra la popolazione 50mila studenti, e poi il primo approccio con la struttura della questura spezzina. Ma quello di Sebastiano Salvo è un ritorno in Liguria. “Affronto con piacere questo nuovo incarico, torno a casa in Liguria. In parte conosco questo territorio, la Spezia e le Cinque Terre, per il mio precedente incarico alla Polizia di frontiera. Posso dire che il primo approccio con la questura della Spezia è stato molto positivo: si respira un clima di grande serenità e penso di trovarmi davanti a persone di grande professionalità e molto ben organizzato. Una condizione che pone le basi giuste per poter investire tutte le mie energie in ciò che si può migliorare. La questura della Spezia, come altre in Italia, si porta dietro il peso della mancanza di turn over, qui ho notato che la motivazione del personale è forte, c’è anche il sorriso. Sono tutte qualità che vanno in funzione della collettività”.

