Luni attende il Giro coinvolgendo le scuole, l’agente Musetti racconta i suoi trascorsi nel professionismo

Atmosfera di festa palpabile a Luni in vista del passaggio spezzino del Giro d’Italia in programma mercoledì 8 maggio, con tanto di traguardo dell’Intergiro sull’Aurelia. Il Comune, la Polizia municipale, il Giro della Lunigiana, la Protezione civile e le associazioni di volontariato sono al lavoro in vista dell’appuntamento in rosa, e hanno voluto dare all’evento un senso di comunità coinvolgendo le scuole del territorio (elementari e medie), la cittadinanza e tutti gli sportivi, prevedendo l’allestimento di una postazione fissa sull’Aurelia e garantendo che ogni aspetto dell’evento sia curato nei minimi dettagli. Un team di organizzatori ha fatto visita ai vari istituti scolastici per invitare e preparare i ragazzi al passaggio della corsa rosa. “Accogliamo con piacere il passaggio del Giro d’Italia – ha detto il vicesindaco Massimo Marcesini – che per la prima volta nella sua storia prevede un traguardo intermedio a Luni. Lo salutiamo con la partecipazione delle nostre scuole, con l’invito alla presenza rivolto a tutta la cittadinanza e con un grande stendardo di saluto esposto nell’Anfiteatro romano”. Nel corso della presentazione alle scuole, insieme a Marcesini hanno portato il loro contributo Michele Ricci (Giro della Lunigiana), Federica Boggia (Protezione civile), Marco Monfroni (comandante Polizia municipale) e l’agente Moreno Musetti, che ha raccontato i segreti del ciclismo e la sua esperienza nei professionisti e al Giro d’Italia ai tempi di Moser e Saronni. “Il coinvolgimento degli studenti – ha sottolineato Lucio Petacchi, direttore del Giro della Lunigiana – vuole lanciare il messaggio che il ciclismo, uno sport così popolare, deve ripartire proprio dalle scuole. Per noi è un orgoglio poter accogliere un traguardo e il passaggio di tanti campioni molti dei quali, tra cui il favorito Pogacar, sono stati protagonisti della nostra corsa internazionale juniores a tappe, giunta quest’anno alla 48esima edizione, in programma dal 4 al 7 settembre”.

