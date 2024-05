Meteo, schiarite ma anche pioggia sulla Liguria: inizio settimana all’insegna dell’instabilità

Genova. Con la nuova settimana la debole ripresa anticiclonica del weekend lascia spazio a un altrettanto blanda perturbazione da Nord Ovest, che porterà qualche pioggia su Genova e la Liguria tra le giornate di oggi e domani, martedì. A seguire l’alta pressione sarà più incisiva ma non mancheranno infiltrazioni più fresche e instabili in quota. Le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 6 maggio, nubi basse compatte sul centro della regione, prevalentemente tra il ponente genovese e il savonese (zona Varazze-Voltri), dove non mancheranno deboli precipitazioni soprattutto al mattino. Sul resto della regione nuvolosità sparsa, con velature sugli estremi e senza fenomeni di rilievo.

» leggi tutto su www.genova24.it