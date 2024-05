Mezzanego: a ricordo di Wouter Weylandt morto durante una tappa del Giro

Da Fabrizio Pagliettini, Presidente Panathlon Tigullio Chiavari

Wouter Weylandt è stato un ciclista su strada belga. Passato professionista nel 2005, morì in seguito a una caduta durante la terza tappa del Giro d’Italia 2011. Il Panathlon Chiavari Tigullio e il Comune di Mezzanego, come ogni anno da quel triste giorno si ritroveranno per un breve momento di preghiera presso la stele a Isola di Borgonovo alle ore 11 di giovedi prossimo.

Ricordare Wouter è un dovere che uniamo all’opportunità di trasferire tramite la sua memoria e il racconto della sua vita, l’amore per lo sport, per il sacrificio e la fatica che solo uno sport straordinario come il ciclismo sa trasmettere.

