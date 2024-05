Monica Cirinnà a Sarzana con “L’Italia che non c’era”

Monica Cirinnà, senatrice del Partito democratico dal 2013 al 2022 e prima firmataria della legge sulle unioni civili approvata nel 2016 – nota appunto come Legge Cirinnà – sarà a Sarzana questo venerdì (10/5), dove alle 19.00, nella Sala Leonardo del Santa Caterina Park Hotel, presenterà il suo libro L’Italia che non c’era. Unioni civili: la dura battaglia per una legge storica. L’iniziativa, organizzata dal Circolo Pertini, sarà introdotta da Clara Natale e moderata da Vanessa Isoppo; conclusioni di Lara Ghiglione.

