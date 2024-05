Savona, a “La Generale” un incontro su “Frammenti di Fascismo reale”

Savona. Si intitola “Frammenti di Fascismo reale” l’incontro in programma venerdì 10 maggio alle 10 presso “La Generale” di via San Lorenzo a Savona e promosso dall’Assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana.

“Il fascismo è il passato e non tornerà, smettiamo di parlarne. Il fascismo non tornerà così come è stato, ma potrebbe tornare sotto altre forme, ad esempio quella dell’autoritarismo all’ungherese o alla turca; parlarne è necessario. Tra queste due formule che da tempo animano i talk show televisivi, propendiamo decisamente per la seconda e crediamo che frammenti di fascismo reale facciano parte della nostra vita quotidiana e che sia importante evitare che scivolino gradualmente nell’abitudine”, spiegano gli organizzatori.

