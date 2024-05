Scontri con la polizia e aggressione a un ultrà rossoblù a Nervi: arrestati 6 tifosi della Sampdoria

Genova. Sono stati arrestati per rissa, lesioni aggravate e porto ingiustificato di armi i quattro tifosi blucerchiati che oggi intorno alle 14 hanno fatto un blitz in un bar di via Oberdan picchiando e ferendo con un arma da taglio al braccio un trentenne noto ultrà rossoblù.

Il tifoso, A, D., 30 anni (già coinvolto e finito ai domiciliari per gli scontri dopo Genoa-Perugia di un anno fa) ha riportato una ferita da taglio superficiale ed è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. E’ stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 15 giorni. Con lui è rimasto lievemente ferito anche un collega di lavoro che non apparterebbe alla tifoseria organizzata e che ha riportato 10 giorni di lesioni.

