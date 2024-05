Scontri tra tifosi di Sampdoria e Genoa, indagini sui blitz tra Alimonda e piazzale Adriatico

Genova. La domenica sportiva del calcio genovese – l’accesso matematico della Sampdoria ai playoff della serie B e il pareggio strappato a San Siro per il Genoa – è stata messa in ombra dalla declinazione violenta del tifo da parte dei supporter delle due società: un blitz violento di sampdoriani nel ritrovo dei rossoblù e poi un club blucerchiato distrutto dall’opposta tifoseria. Tutto in poche ore.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio in piazza Alimonda. Qui, dopo il match Samp-Reggiana, un gruppo di Ultras, un centinaio di persone, ha assaltato alcuni genoani che erano riuniti a vedere la partita del Grifone contro il Milan, in trasferta. I tifosi sampdoriani erano armati di spranghe e bastoni.

