Genova. Continua la violenza tra tifosi a Genova. Dopo gli scontri di questa sera in piazza Alimonda, nuovo episodio nella notte in zona di piazza Adriatico con un club blucerchiato devastato in un blitz di alcuni tifosi rossoblu.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fatto desistere da ulteriori conseguenze facendo disperdere i tifosi genoani. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un principio d’incendio all’interno del locale.

