Sestri: da domani in scena Riviera Film Festival e suoi protagonisti

Dall’ufficio stampa di Riviera International Film Festival

Domani, martedì 7 maggio a partire dalle 17,30, scatta ufficialmente l’ottava edizione del Riviera International Film Festival con il tradizionale red carpet al Cinema Ariston a precedere la proiezione del film d’apertura Io e il secco, unica pellicola italiana selezionata per il concorso principale riservato anche quest’anno alle opere dei migliori filmmaker under 35. A sfilare sul tappeto rosso ci saranno il regista Gianluca Santoni con gli attori Barbara Ronchi, Andrea Lattanzi e Andrea Sartoretti oltre, naturalmente, a molti dei grandi nomi del cinema italiano e internazionale annunciati nelle scorse settimane e attesi in Riviera fino a domenica 12 maggio.

