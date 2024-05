Sport, in Liguria la Coppa del mondo Uci di mountain bike enduro ed e-enduro

Genova.. Dal 10 al 12 maggio ciclismo ancora protagonista in Liguria con i due appuntamenti di Coppa del Mondo UCI di Mountain Bike in programma nella Finale Outdoor Region, in provincia di Savona. La UCI Mountain Bike World Series ha scelto la Liguria come unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Enduro e E-Enduro: si apre infatti qui il calendario 2024 in una delle location storiche per il circuito mondiale, il finalese, costantemente presente ai vertici degli eventi internazionali di Enduro da ben diciassette anni.

“La Liguria è stata nominata Regione Europea dello Sport 2025, ma la Coppa del Mondo permetterà di valorizzare la nostra terra e le sue meraviglie davanti a migliaia di persone già quest’anno – dichiara l’assessore allo Sport di Regione Liguria. – Il ponente ligure è un’area profondamente legata per storia, tradizione e morfologia agli sport su due ruote e più generalmente alle attività outdoor: non a caso in questi anni ha già ospitato grandi manifestazioni e la zona è una meta ricercatissima per il turismo sportivo. Un territorio davvero ideale per praticare gli sport all’aria aperta a stretto contatto con la natura e immersi in paesaggi mozzafiato”.

