Il caos che si sta creando in merito alle gare di affidamento demaniale per le spiagge è una saga tutta italiana di incapacità amministrativa a tutti i livelli, nazionale, regionale e comunale. Però vi sono, specie nei comuni, esempi virtuosi che penso possano essere riportati a buone pratiche da applicare, penso alla soluzione Elba ma anche e soprattutto a quella del 2018 di Lerici.

Lerici ha fatto le gare con validità di gestione 8 anni e con tutti i crismi burocratici necessari.

Il risultato è stato che gli affidamenti hanno portato alle casse del comune circa 600 mila euro di canone annuale quando in precedenza, seppur nella gestione il Comune fosse in maggioranza, gli introiti comunali erano poche centinaia di euro annui. E devo dire che le spiagge sono rimaste pulite, sviluppando un maggior e miglior indotto.

Quindi penso che copiare queste buone pratiche, personalizzando ed avendo attenzione ai particolari problemi di ogni realtà, non dovrebbe essere così difficile e dispendioso!

Pietro Tedeschi, ex presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara

L’articolo Tedeschi: “Caos spiagge, si guardi a esempi virtuosi come quello di Lerici” proviene da Città della Spezia.

