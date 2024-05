Vado, consegnata da Alstom la prima locomotiva per i treni merci per aree non elettrificate

Vado Ligure. È stata consegnata questa mattina, presso lo stabilimento Alstom di Vado Ligure, la prima locomotiva Traxx Universal DC con funzionalità ultimo miglio.

Nel corso dell’evento il Polo Logistica del Gruppo FS ha annunciato l’aggiudicazione ad Alstom della gara da oltre 323 milioni di euro per la fornitura di 70 nuove locomotive (sia con Ultimo Miglio che solamente elettriche) con relativo servizio di manutenzione per 12 anni, con l’opzione per l’acquisto ulteriore fino ad un massimo di 30.

» leggi tutto su www.ivg.it