A Loano il 15 maggio si celebra la festa in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori

Loano. Mercoledì 15 maggio a Loano si celebra la festa in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Alle 20.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista si terrà la messa con benedizione dei “mazzi”, cioè le primizie dei campi offerte dagli agricoltori loanesi. Successivamente prenderà il via la tradizionale processione, organizzata come di consueto dal Comitato di Sant’Isidoro in collaborazione con la parrocchia.

Nella chiesa di piazza Italia è custodito il gruppo ligneo del XIX secolo raffigurante l’immagine del santo contadino, del padrone in adorazione e la coppia di buoi intenti ad arare i campi condotti da un angelo. Seguendo la tradizione centenaria, la statua sfilerà per le vie cittadine, portata a spalla dagli agricoltori, addobbata non con i fiori ma con tutte le primizie dei campi. L’imponenza del gruppo statuario e la pesantezza dei “mazzi” realizzati con frutta e verdura fresca rende particolarmente impegnativo il compito dei numerosi portatori volontari che si alternano nel lungo percorso della Processione.

