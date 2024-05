Cadibona, un anno fa nasceva la casa degli animali randagi e non: 2500 i selvatici salvati

Quiliano. A quasi un anno dall’apertura della nuova casa degli animali randagi e selvatici realizzata a Cadibona, in via Nazionale Piemonte 158, il bilancio ad oggi è positivo.

Ora il rifugio è un vero e proprio resort per gli amici a quattro zampe, e può ospitare una quarantina di cani in ventisei recinti singoli, tra doppi e di emergenza e un piccolo gattile: “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi 11 mesi – afferma Dayana Malfatto, responsabile del canile – adesso abbiamo una decina di cani che cercano casa ma tutto sta procedendo molto bene”.

