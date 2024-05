Conclusi i lavori di recupero della Batteria Chiodo, ora il Comune cerca un gestore

Sono terminati i lavori di recupero e ristrutturazione della struttura ricettiva di carattere extra alberghiero situata all’interno della ex Batteria Chiodo a Montemarcello. Si tratta di un bene che il Comune ha acquistato nel 2008 dall’Agenzia del Demanio. Successivamente è stata stipulata una convenzione con l’Ente Parco che ha portato alla redazione di un progetto di utilizzo a fini ricettivi da parte del Parco e al conseguente finanziamento regionale. Nel 2014 poi la struttura è stata affidata in gestione a privati fino al 2019, anno in cui il Comune riprendeva in carico la Batteria.

