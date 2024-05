Coordinamento provinciale Pd: “Toti si dimetta, è necessario affermare idea di Liguria diversa”

“Quanto sta emergendo in queste ore e quanto si apprende dai comunicati stampa delle procure di Genova e della Spezia, definisce un’ inquietante modalità di fare politica e di amministrare la cosa pubblica”. E’ quanto si legge in una nota del Coordinamento provinciale del Pd al termine di una giornata molto intensa sotto il profilo politico in Liguria.

“La magistratura – si legge ancora – espleterà le sue funzioni e seguirà il suo corso, al di là delle singole responsabilità che confidiamo siano chiarite dal lavoro degli inquirenti e dallo svolgimento del procedimento. Emerge comunque un panorama di intrighi, malaffare e pratiche assolutamente discutibili. È necessario affermare un’ idea di Liguria e di moralità della politica diversa, che si basi sulla partecipazione dei cittadini e sulla mobilitazione civica. Riteniamo che Toti si debba dimettere e che i liguri possano esprimersi attraverso nuove elezioni. Esprimiamo grande preoccupazione per le ripercussioni che il ramo locale dell’inchiesta ha fatto emergere, siamo di fronte al rischio concreto di una paralisi istituzionale ed economica, che potrebbe colpire aspetti importanti dei servizi pubblici, vedi il tpl, nonché progetti di sviluppo compatibile, infrastrutture e opere indispensabili per il futuro del territorio”.

