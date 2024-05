Corruzione in Liguria, indagato anche Cecchi: nel mirino la pioggia di soldi pubblici per il Salone Nautico

Genova. Una “leggina” della Regione Liguria per poter moltiplicare i finanziamenti al Salone Nautico di Genova grazie all’intercessione di Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente Giovanni Toti. Mentre suo fratello Paolo Cozzani, imprenditore nel settore del packaging, offriva una fornitura di brick d’acqua al prezzo di 10mila euro per la kermesse. È quanto emerge dalle carte dell’inchiesta della Procura della Spezia su episodi di corruzione e turbativa d’asta a Porto Venere (quella da cui trae origine il filone genovese che ha portato all’arresto di Giovanni Toti) che vede indagati per corruzione anche il presidente di Confindustria Nautica Matteo Cecchi e il direttore commerciale del Salone Nautico Alessandro Campagna, entrambi colpiti da una misura cautelare interdittiva che vieta loro di esercitare le rispettive attività.

Sotto la lente dei magistrati c’è il forte aumento di fondi pubblici a disposizione del Salone Nautico a partire dall’edizione 2022. Negli anni precedenti, infatti, la società organizzatrice I Saloni Nautici, di cui Cecchi è legale rappresentante, aveva ottenuto la somma complessiva di 400mila euro, totalmente a carico della Regione. Pochi mesi prima delle elezioni, invece, la giunta approva una delibera che attinge a finanziamenti europei per portare la somma complessiva a 730mila euro. Negli stessi giorni viene approvata una legge regionale che riconosce la “strategicità” della manifestazione, permettendo di ampliare ulteriormente la dotazione in futuro grazie ai fondi Fesr. Un’operazione di cui Cozzani, il braccio destro di Toti, si attribuisce più volte il merito parlando con Cecchi.

» leggi tutto su www.genova24.it