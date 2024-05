Corruzione in Liguria, la Procura: per Signorini viaggi a Las Vegas e Montecarlo tra massaggi e giocate al casinò per favorire le concessioni a Spinelli

Genova. Soldi, la promessa di un impiego da 300mila euro quando avesse concluso il mandato da presidente dell’autorità portuale, e poi viaggi – tanti – a Montecarlo e a Las Vegas. Soggiorni di lusso con giocate al Casinò, massaggi e altri servizi extra. Sono alcuni dei favori ricevuto dall’ex presidente dell’autorità portuale di Genova Paolo Emilio Signorini, oggi ad di Iren.

Secondo la maxi inchiesta della procura di Genova, che ha portato all’arresto fra l’altro del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Signorini sarebbe stato corrotto da Aldo Spinelli fronte dell’impegno di accelerare la calendarizzazione della pratica in Comitato di Gestione (da lui presieduto) di rinnovo della concessione del Terminal Rinfuse alla TERMINAL RINFUSE GENOVA S.r.l. (controllata al 55% dalla SPINELLI S.r.l.) e per aver rinnovato la suddetta concessione per trent’anni.

