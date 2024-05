Corruzione, la pubblicità occulta alla Lista Toti per agevolare il progetto di Esselunga a Sestri Ponente

Genova. “Ancora una volta, quindi, in occasione di una competizione elettorale, il privato – dopo aver chiesto e ottenuto il compimento di atti e comportamenti a sé favorevoli in pratiche amministrative incardinate presso gli uffici di Regione Liguria – prometteva un finanziamento (questa volta in forma di pubblicità) che assumeva una chiara connotazione illecita, trattandosi di un finanziamento occulto”.

Con queste parole la gip Paola Faggioni – che questa mattina ha disposto gli arresti domiciliari per il governatore della Liguria e per il suo principale corruttore, l’imprenditore Aldo Spinelli, insieme ad altre persone, riassume il triangolo tra Esselunga, nella persona del consigliere d’amministrazione Francesco Moncada, Regione Liguria, nelle persone del presidente Giovanni Toti e del capo di gabinetto Matteo Cozzani e Maurizio Rossi legale rappresentate di Terrazza Colombo e editore dell’emittente Primocanale.

