Finanziamenti a Toti, il consigliere Sansa: “Lo avevo detto, un vero e proprio sistema di denaro e potere”

Liguria. “Ipse dixit”. E’ il senso delle parole pronunciate oggi dal consigliere regionale Ferruccio Sansa dopo l’arresto di Toti in Regione: “Io ve lo avevo detto. In perfetta solitudine. Da anni. Non si è mai contenti quando una persona viene arrestata, ma è successo proprio quello che dicevo dal 2020: è scoppiata la bomba dei finanziamenti a Toti. Al centrodestra. È scoppiato un sistema di potere”.

“Oggi riguardavo i miei interventi in Consiglio regionale del 2021. I post. Decine di post. C’era un totale corto circuito tra denaro e potere. Al di là dei risvolti penali. C’era già una colossale questione di opportunità. Un enorme conflitto di interessi” aggiunge Sansa.

