Gagliardi: “Vicinanza a Toti e famiglia, certa che possa chiarire la sua estraneità ai fatti contestati”

“Da avvocato, ancor prima che da donna di centrodestra, sono garantista fino al terzo grado di giudizio verso chiunque, che la notizia riguardi Genova o Bari. Mai a corrente alternata. È un valore che va al di là dell’appartenenza politica perché è un valore su cui si fonda l’Italia stessa e che ci distingue dagli altri Paesi non liberi”. Manuela Gagliardi, assessore comunale della Spezia ed esponente della Lista Toti, esordisce così nel suo commento ai fatti che questa mattina hanno visto l’arresto del presidente della Regione Giovanni Toti e del capo di gabinetto ed ex sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani.

“Rispetto a quanto ho letto dai giornali che riguarda il presidente, qui oggi siamo di fronte al primo passo di un procedimento che tutto ancora deve svolgersi – prosegue Gagliardi -. Esprimo tutta la mia vicinanza a Giovanni Toti e alla sua famiglia, certa che possa chiarire in modo inequivocabile la sua totale estraneità ai fatti contestati. Sono altrettanto certa che tutti coloro che come me sono stati eletti nelle file della sua lista politica in tutta la Liguria continueranno a lavorare con ancora più energia e forza per il bene del nostro territorio nel solo esclusivo interesse dei cittadini portando avanti il nostro mandato”.

Gruppo Toti: "Abbiamo piena fiducia nella magistratura, siamo certi che verrà chiarito quanto viene contestato"

