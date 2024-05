Gatti chiusi nei trasportini e abbandonati in mezzo ai rifiuti davanti al canile: tre denunce

Due gatti abbandonati nei trasportini vicino al canile comunale e in entrambi i casi è stato provvidenziale lo scrupolo dei volontari che hanno trovato gli animali, in cattive condizioni di salute. A ricostruire le dinamiche e a denunciare le persone ritenute responsabili dell’abbandono ci hanno pensato le telecamere e la Polizia locale della Spezia. Stando a quanto riferito dalla Locale spezzina i due episodi si sono consumati in pochi giorni. Nel primo caso madre e figlio hanno raggiunto il piazzale antistante del canile, non hanno suonato il campanello della struttura e in mezzo ai rifiuti hanno lasciato un trasportino per poi risalire in macchina e andare via. Nel secondo caso l’azione è stata similare. L’occhio attento dei volontari però ha permesso che gli animali venissero recuperati.

A carico delle tre persone ritenute responsabili degli abbandoni è stata formalizzata l’ipotesi del reato di abbandono di animali e la relativa comunicazione è già stata inviata all’Autorità Giudiziaria spezzina. Il reato di abbandono è punito dal codice penale alla stregua dei crudeli maltrattamenti e malgoverno di animali e le persone denunciate rischiano ora di essere raggiunti da un decreto di ingiunzione del pagamento di un’ammenda fino a 10mila euro.

