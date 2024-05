Gruppo Toti: “Abbiamo piena fiducia nella magistratura, siamo certi che verrà chiarito quanto viene contestato”

“Come Gruppo Toti alla Spezia quello che possiamo esprimere è la nostra vicinanza umana al Presidente Giovanni Toti al quale va tutto il nostro appoggio” Questo il commento dei consiglieri comunali Oscar Teja, Barbara Ratti, Barbara Pettinati, gli assessori Kristopher Casati e Manuela Gagliardi e il coordinatore Loris Figoli del Gruppo Toti alla Spezia riguardo all’inchiesta che ha coinvolto il presidente della Regione. “Come Gruppo – si legge in una nota – il garantismo è uno dei nostri valori fondanti nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, noi siamo garantisti sempre e non a senso unico, anche verso gli avversari politici. Noi siamo garantisti proprio perché amiamo la politica e non scegliamo le scorciatoie tipiche del giustizialismo. Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura e siamo certi che si chiarirà quanto viene contestato al presidente Toti”.

