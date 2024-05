High Flight: trasformare l’IC Barabino di Sampierdarena in un faro di eccellenza educativa

Genova. Il quartiere di Sampierdarena a Genova, una volta fiorente centro di vita e cultura, oggi si trova ad affrontare sfide complesse legate alla degradazione urbana e alla segregazione sociale. In questo contesto, l’Istituto Comprensivo Barabino emerge come un faro di speranza, grazie al progetto innovativo e ambizioso denominato High Flight, selezionato da Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto, capofilato dalla Cooperativa Sociale Il Biscione, della durata di 40 mesi, coinvolgerà attivamente 600 studenti e le loro famiglie, con l’obiettivo di creare un modello replicabile di eccellenza educativa. L’Università Cattolica di Milano fornirà il supporto necessario per valutare l’efficacia delle pratiche implementate, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030 per un’educazione di qualità, equa ed inclusiva.

» leggi tutto su www.genova24.it