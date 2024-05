I soldi incassati e i piaceri fatti; per ognuno degli indagati

Dalla Procura della Repubblica di Genova Direzione Distrettuale Antimafia

Ravvisato l’interesse pubblico nella divulgazione di informazioni riguardanti l‘accertamento di episodi

di corruzione ritenuti essere stati perpetrati in occasione di consultazioni elettorali riguardanti la Liguria, nonché nell’ambito della Autorità di sistema portuale e della P.A. regionale, e fatta salva la presunzione di innocenza – in base agli artt. 27 della Costituzione, 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – delle persone sottoposte ad indagini preliminari, nonché la possibilità per queste e per le aziende coinvolte (ma allo stato non destinatarie di contestazioni), di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede

» leggi tutto su www.levantenews.it