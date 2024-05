“Il sorriso è la felicità”, venerdì a Fivizzano la presentazione del libro di Paolo Angelotti

Venerdì 10 maggio alle 17,30 all’ex convento degli Agostiniani di Fivizzano si terrà “Emozioni condivise”, evento realizzato in collaborazione con la Società della salute della Lunigiana e l’Aldi, Associazione lunigianese disabili, con il patrocinio del Comune di Fivizzano. L’iniziativa vedrà la presentazione del libro Il sorriso è la felicità, di Paolo Angelotti. Sarà anche una buona occasione per affrontare il tema della condizione dello spettro autistico, con empowerment, progressi, possibili scenari inclusivi. Interverranno l’autore Paolo Angelotti, la moderatrice Elina Armanetti, il direttore Sds Marco Formato, il presidente Aldi Paolo Bestazzoni, il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, il coordinatore sociale Sds Angela Neri.

Il libro racconta di Angelo, che, dopo aver tentato diverse strade lavorative, trova impiego come operatore socio educativo. Viene proiettato, pur non avendo alcun tipo di formazione, in un mondo per lui nuovo e insidioso, quello della diversità. Come primo incarico gli viene affidato Mirko, bambino autistico di otto anni.

