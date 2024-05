Iren, il consiglio di amministrazione ha revocato le deleghe a Signorini

Il consiglio di amministrazione di Iren si è riunito oggi d’urgenza, in via straordinaria, in seguito alla diffusione di notizie di stampa relative a un’ordinanza di misure cautelari disposta nei confronti dell’amministratore delegato Paolo Signorini dall’autorità giudiziaria di Genova.

Il Cda, nel prendere atto dell’oggettiva impossibilità temporanea da parte dell’amministratore delegato di esercitare le proprie deleghe e con l’obiettivo di assicurare stabilità e continuità alla gestione aziendale, ha attivato quanto previsto dal contingency plan interno al Gruppo e ha deliberato di revocare temporaneamente le deleghe all’ad, assegnandole agli altri due organi delegati.