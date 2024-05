Lerici, torna Summer Hoops. Attesi professionisti da A2 e B

Terza edizione per Summer Hoops, il torneo di basket all’aperto che porta la palla a spicchi nel cuore di Lerici: appuntamento nei giorni 26, 27 e 28 luglio in Rotonda Vassallo, dalle 16.00 a mezzanotte. Sedici le squadre che si sfideranno, composte da atleti locali e professionisti anche da A2 e B. “Il torneo sta crescendo nei numeri ed anche nelle professionalità – le parole di Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo Sport del Comune di Lerici -. Quest’anno oltre al campo regolamentare avremo anche una tribuna da 150 posti, vista la grande affluenza della scorsa edizione, e, a corollario del torneo, street food, deejay ed intrattenimento con un rapper e il corpo di ballo di ProDanza”.

Ad organizzare l’evento i Rege 6th Man, collettivo composto da Alberto Benites, Gabriele Scarpa, Simone Pipolo, Alessandro Madiotto, Lorenzo Steffanini e Francesco RegeCambrin. “Sono ragazzi preparati che si impegnano ad organizzare una manifestazione professionale ma divertente allo stesso tempo e che questa amministrazione sostiene volentieri – prosegue Carnasciali -. Con questo genere di manifestazioni vogliamo spronare i ragazzi all’attività sportiva, sensibilizzare all’impegno ed alla disciplina. Ringrazio i ragazzi che organizzano che sono un bell’esempio di gioventù sana e responsabile, tutti valori che sono insiti nello sport”.

“Abbiamo aperto le iscrizioni la scorsa settimana ed abbiamo già un grande numero di partecipanti. Abbiamo in mente un sacco di sorprese, tante novità e tante attività corollarie. Siamo contenti che il Summer Hoops stia crescendo così tanto: sarà l’evento dell’estate! – le parole di Alberto Benites di Rege 6th Man -. Lerici l’abbiamo nel cuore, è sinonimo di estate per tutta la provincia, e siamo contenti ed orgogliosi che sia anche la nostra casa. Ringrazio l’amministrazione che ci ospita e sostiene”.

