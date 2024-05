L’imprenditore spezzino Delfini speaker nella tavola rotonda finanziaria del governo emiratino

C’è anche un imprenditore spezzino tra le personalità invitate a parlare a Investopia Europe, piattaforma di investimento globale lanciata dal governo degli Emirati Arabi Uniti nel 2021. Si tratta di Andrea Delfini, fondatore e ceo di Blastness, azienda pioniera nella digitalizzazione del mercato turistico nata proprio alla Spezia nel 2004 e da poco diventata spa.

Investopia, creata dallo sceicco Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum riunisce ogni anno investitori, leader aziendali e governi per identificare e lanciare nuove opportunità di investimento, promuovere la crescita economica e incubare le economie future. Dopo il primo evento, tenutosi ad Abu Dhabi, il forum internazionale ha messo piede anche in Europa scegliendo come sede Milano nel 2023, dove si terrà anche la prossima edizione del 10 maggio.

