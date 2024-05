Dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta

Controlli per la peste suina africana. Sette nuovi casi tra Liguria e Piemonte. Salgomno a 1.474 le positività accertate.

Aggiornamento al 5 maggio 2024 – I positivi sono 656 in Piemonte, 818 in Liguria

» leggi tutto su www.levantenews.it