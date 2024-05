Mafia e soldi dagli imprenditori per l’elezione di Toti: la maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria

Liguria. Un pericolo “attuale e concreto che l’indagato possa reiterare, nell’ambito delle proprie funzioni, altre condotte corruttive analoghe a quelle per cui si procede, mettendo la propria funzione al servizio di interessi privati in cambio di utilità per sé o per altri” per Paolo Emilio Signorini, la “sorprendente disinvoltura” e la “allarmante sistematicità” con cui il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti “manifesta il proposito di ricorrere a richieste di denaro agli imprenditori, sfruttando la momentanea soddisfazione per gli obiettivi imprenditoriali realizzati anche in seguito al proprio intervento”. E per Aldo Spinelli, “una evidente sistematicità del meccanismo corruttivo per il raggiungimento dei propri interessi imprenditoriali”.

Sono queste, in estrema sintesi, le motivazioni che hanno spinto la gip Paola Faggioni a stabilire le tre misure cautelari che hanno scatenato il terremoto giudiziario, politico e amministrativo in Liguria: l’inchiesta sulla corruzione ha fatto finire agli arresti domiciliari Giovanni Toti e Aldo Spinelli e in carcere Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità Portuale.

» leggi tutto su www.ivg.it